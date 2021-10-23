Активная фаза учений ОДКБ стартовала на таджикско-афганской границе

Душанбе, 23 октября. Активная фаза военных учений с участием сил оперативного реагирования стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) началась на границе Таджикистана и Афганистана.

Маневры проходят на полигоне Харб-Майдон, который расположен в 20 километрах от границы с Афганистаном. В рамках активной фазы учений самолеты Л-39 из состава Военно-воздушных сил Таджикистана провели разведку, обнаружив на приграничных территориях две автомобильные колонны с условными боевиками.

Навстречу силам неприятеля выдвинулись мобильные группы таджикских погранвойск на автомобилях повышенной проходимости. После непродолжительного боевого столкновения силы противника отступили.

Напомним, 15 августа боевики движения «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация) захватили почти всю территорию Афганистана, объявив о завершении войны в республике. Позднее стало известно, что силы ОДКБ планируют провести серию масштабных маневров у афганской границы. По словам начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова, совместные учения у границ Афганистана предусматривают худшие варианты развития событий.

1 Организация запрещена на территории РФ.