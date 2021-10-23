Актриса Татьяна Веденеева похвасталась недвижимостью на юге Франции

Москва, 23 октября. Актриса и телеведущая Татьяна Веденеева поделилась подробностями о своей заграничной недвижимости. Знаменитость владеет жильем на юге Франции и называет это место своей дачей.

По словам Веденеевой, ее недвижимость находится недалеко от Монако, а рядом можно увидеть Альпы, которые спускаются прямо к морю. Кроме того, оттуда легко добраться до других европейских стран, поделилась актриса в беседе с «Москвич Mag».

«Там все очень близко: 40 минут на машине до Италии, два часа — до Испании, четыре — до Швейцарии и Германии», — похвасталась телеведущая.

Артистка отметила, что ее французская дача располагается в очень интернациональном месте. Здесь не чувствуешь себя «пришельцем», поскольку вокруг много таких же, как и ты, добавила знаменитость. Веденеева утверждает, что половиной солидной недвижимости на юге Франции владеют иностранцы, в том числе и русские.

«До пандемии в сезон три самолета в день были забиты битком, ведь цены на квартиры в Ницце даже на первой береговой линии ниже, чем на квартиры в Москве», — подчеркнула актриса.

Ранее Татьяна Веденеева признавалась, что мечтает о встрече с инопланетянами. Телеведущая даже не возражала бы, если бы представители внеземных цивилизаций похитили бы ее и ставили над ней опыты.