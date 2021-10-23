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Пользователи Facebook сравнили свою ГТС с «СП-2»
Политика
Пользователи Facebook сравнили свою ГТС с «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 23 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что при строительстве «Северного потока — 2» использовались современные материалы и оборудование, за счет чего в несколько раз снижается выброс CO2, если сравнивать с украинской ГТС.

Речь российского лидера украинцы обсудили в соцсетях. Об этом сообщает издание Regnum.

«Да, бабки за транзит тяжелее красть, чем газ из трубы. А после 24-го года ни газа, ни бабок за транзит не будет. Что воровать?» — задумался Jurij O.

Игорь Б. отметил, что Украине надеяться на транзит — все равно, что мечтать о выигрыше в лото. Ни один из вариантов не сулит ничего хорошего.

«Наконец-то свершилось, как говорил «Пуля в лоб», мы «слезли с этой газовой иглы»… Мечты сбываются, а радости почему-то нет», — написала Лариса З.

Юрий У. считает, что после запуска «СП-2» все разочаруются в украинской ГТС. Однако в ближайшем будущем Киеву придется идти в офис «Газпрома».

«Браво, Путин!!! Платить аборигенам за транзит? Что за бред?! Да и труба, которую строил СССР, вовсе не им принадлежит», — пишет Vitaliy S.

Ранее британское издание Daily Express сообщило, что «Северный поток — 2» не представляет угрозы для Великобритании. При этом Лондон не нуждается в поставках газа.

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