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Япония планирует удвоить долю возобновляемых источников энергии к 2030 году

  /   Обновлено: 23 октября 2021 08:51
Экономика
Япония планирует удвоить долю возобновляемых источников энергии к 2030 году
pixabay.com

Токио, 23 октября. Правительство Японии планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе страны до 36-38% к 1 апреля 2030 года, сообщила газета «Никкэй».

В настоящее время на энергию ветра, солнца и других возобновляемых источников приходится лишь 18% энергетического баланса Японии. Согласно постановлению правительства, к 2030 финансовому году солнечные электростанции будут вырабатывать 14-16%, а ветряные 5% потребляемой в Японии энергии.

Долю ископаемых источников энергии японские власти планируют сократить с 76% до 41%. Атомные электростанции увеличат долю в энергетическом балансе страны с 6% до 20-22%.

Ранее корпорация Google объявила о намерении вложить около 1 млрд евро в цифровую инфраструктуру и расширение использования зеленой энергетики в Европе до 2030 года. Компания также планирует использовать чистую энергию круглосуточно во всех кампусах по всему миру.

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япония возобновляемые источники энергии Зеленая энергия
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