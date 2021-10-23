Экс-депутат Рады Червоненко заявил о страхе Киева перед «возвращением» Крыма

Киев, 23 октября. Киев не хочет «возвращения» в состав Украины Крыма и Донбасса, считает экс-министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Рады Евгений Червоненко.

Червоненко напомнил, что крымчане и жители Донбасса никогда не будут на стороне украинского президента Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. Об этом политик заявил телеканалу «Наш».

«Вы знаете, это было и у Порошенко, и сейчас. <…> Хотя издеваются над людьми, чей Крым, Крым наш, или Донбасс, они не хотят присоединять к Украине. Знаете, почему? Потому что этот народ проголосует против них, что Порошенко, что Зеленского», — сказал он.

Экс-депутат Рады считает, что при участии крымчан, жителей ДНР и ЛНР в украинских выборах большее число голосов могло бы уйти за партию ОПЗЖ. Киев же пытается разговаривать с людьми этих регионов на языке силы.

Ранее жители Крыма оценили идею «возвращения» полуострова в состав Украины. Местные жители признались, что уже устали слушать со стороны Украины громкие заявления как в свой адрес, так и в адрес России в целом, тем более ничего от них не меняется и меняться не будет.