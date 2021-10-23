Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 10:11
10:09
Шоу-бизнес
Орбакайте дала совет Харламову для примирения с бывшей женой Асмус
10:07
Экономика
Жители России стали платить за коммунальные услуги на 9% больше
10:07
Общество
Пользователи соцсетей превратили фото бегущего совенка в мем
10:04
Происшествия
Интернет-знаменитость поймали на сбыте наркотиков в Калининграде
10:01
Происшествия
Обвиняемый в зверском убийстве устроил пожар в коломенском СИЗО
10:01
Общество
Полицейские спасли жителей Приморья, застрявших в лесу на сломанной машине
10:00
Общество
«Впереди — зима»: эксперты раскритиковали власти Петербурга за износ коммунальной инфраструктуры
09:58
Происшествия
Семь человек пострадали при столкновении микроавтобуса и троллейбуса в Омске
09:54
Политика
Политолог Марков предсказал «получленство» Украины и Грузии в НАТО
09:53
Общество
Куркума, индейка и какао признаны лучшими антистресс-продуктами
Все новости

Экс-депутат Рады Червоненко заявил о страхе Киева перед «возвращением» Крыма

  /   Обновлено: 23 октября 2021 09:25
Политика
Экс-депутат Рады Червоненко заявил о страхе Киева перед «возвращением» Крыма
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Киев, 23 октября. Киев не хочет «возвращения» в состав Украины Крыма и Донбасса, считает экс-министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Рады Евгений Червоненко.

Червоненко напомнил, что крымчане и жители Донбасса никогда не будут на стороне украинского президента Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. Об этом политик заявил телеканалу «Наш».

«Вы знаете, это было и у Порошенко, и сейчас. <…> Хотя издеваются над людьми, чей Крым, Крым наш, или Донбасс, они не хотят присоединять к Украине. Знаете, почему? Потому что этот народ проголосует против них, что Порошенко, что Зеленского», — сказал он.

Экс-депутат Рады считает, что при участии крымчан, жителей ДНР и ЛНР в украинских выборах большее число голосов могло бы уйти за партию ОПЗЖ. Киев же пытается разговаривать с людьми этих регионов на языке силы.

Ранее жители Крыма оценили идею «возвращения» полуострова в состав Украины. Местные жители признались, что уже устали слушать со стороны Украины громкие заявления как в свой адрес, так и в адрес России в целом, тем более ничего от них не меняется и меняться не будет.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-депутат Рады Червоненко заявил о страхе Киева перед «возвращением» Крыма
выборы крым зеленский
Комментировать