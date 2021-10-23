Политолог Ищенко: США не хотят войны с Россией

Москва, 23 октября. Соединенным Штатам не нужна открытая война с Россией, они хотят победить ее без конфликта. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Белый дом мог разместить свои ракеты рядом с РФ давно, хотя бы в той же Эстонии. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что подобные шаги не были совершены по той причине, что это означало бы объявление войны, что противоречит планам Вашингтона.

«Война им не нужна. Они хотят победить Россию без войны. Потому что, если они побеждают с войной, то они оказываются на руинах своих собственных городов, и после этого можно рассказывать о победе сколько угодно, но воспользоваться ее плодами нельзя. Нельзя даже проверить, победили ли вы», — резюмировал политолог.

Prt Scr youtube.com / Украина • РУ

Он добавил, что когда-то у США была цель убрать российский флот из Черного моря. Однако присоединение Крыма помешало этим планам. Украина как территория для размещения ракет не интересна Белому дому.

Ранее Ищенко заявил, что Япония упустила момент, когда могла забрать себе «северные территории». Забрать Курилы можно было в 90-х годах.