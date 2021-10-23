Политолог Ищенко: США готовы пожертвовать Украиной

Москва, 23 октября. Соединенные Штаты пытаются договориться с Россией и намерены пожертвовать Украиной. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что Москва прямым текстом сказала Вашингтону, что тот должен нести ответственность за Киев. Белый дом должен жить с этим вечно.

«Украина — это парусиновый мешок с ядром, который привязывают вам к ногам и бросают в воду. Поэтому, вы хотели, вы получили, поэтому дальше разбирайтесь, как хотите. Не надо нам предлагать Украину в качестве бонуса. Может быть мы рассмотрим ее, как некое приобретение, но тогда объясните, что мы за это получим реально», — отметил политолог.

Новостное агентство «Харьков» /

Он добавил, что это должно быть что-то годное, но США ничего не предлагают из подобного. Условная обещанная «дружба» нужна лишь самому Вашингтону.

Ранее Ищенко заявил, что в случае с разрывом отношений с НАТО Москва кардинально повысила ставки, поскольку не планирует продолжать сотрудничество.