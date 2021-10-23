Читатели Fox News шокированы инцидентом с Алеком Болдуином

Лос-Анджелес, 23 октября. Голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора на съемочной площадке во время работы над фильмом «Ржавчина», что вызвало бурную реакцию у общественности.

Артист произвел выстрел из реквизитного пистолета, и он должен был быть холостым, однако Болдуин случайно ранил оператора-постановщика картины Галину Хатчинс и режиссера вестерна Джоэла Сосуса. Читатели американского издания Fox News обсудили эту ситуацию.

«Это преступление — заниматься неосторожным использованием огнестрельного оружия. Даже если это бутафорский пистолет. Это означает умышленное использование огнестрельного оружия, совершенное по грубой небрежности», — отметил harrybaals840.

instagram.com / @halynahutchins

Пользователь sheldorris считает, что это не была случайность. Он отметил, что любой владелец оружия знает такие элементарные вещи. Если он получает пистолет, то он проверит его обойму, а также никогда не направит на другого человека, даже если он не заряжен.

«Первое правило обращения с огнестрельным оружием — предполагать, что оно заряжено. Болдуин виноват в том, что не проверил обойму. Его следует обвинить в убийстве по неосторожности», — подчеркнул один из читателей.

Ранее ассистент режиссера фильма «Раст» утверждал, что в пистолете, из которого стрелял актер Алек Болдуин, не было боевых патронов.