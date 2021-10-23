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Политолог Ищенко объяснил, почему ЕС и НАТО не расширяются

  /   Обновлено: 23 октября 2021 08:37
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему ЕС и НАТО не расширяются
 /  ПолитРоссия

Москва, 23 октября. Евросоюз и Североатлантический альянс не знают, что делать со странами, которые они уже приняли. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт подчеркнул, что пару десятилетий назад Европа и НАТО думали о том, что необходимо расширяться. Дела шли хорошо, и казалось, что так будет всегда.

«Они вполне серьезно размышляют над тем, что половину Евросоюза стоило бы вычистить, но это как бы не комильфо, ведь недавно принимали. Сейчас сказать: «Слушайте, давайте убирайтесь подобру-поздорову»... Механизм не предполагает исключение сразу всей восточной Европы из Европейского Союза. Поэтому Франция с Германией придумали разноскоростной Евросоюз», — отметил Ищенко.

Политолог Ищенко объяснил, почему ЕС и НАТО не расширяются
ФБА «Экономика сегодня» /

Он добавил, что фактически есть ЕС для «благородных Донов», а есть для «восточноевропейского быдла». В этом случае у них будет меньше прав. Если их это не устроит, то они могут избавиться от амбиций и принять главенство Парижа и Берлина, которые возьмут ситуацию в свои руки.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что отношения России и Германии будут развиваться и после ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Однако сейчас неизвестно, как все будет, поскольку все зависит от будущей немецкой коалиции.

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евросоюз нато ес ищенко
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