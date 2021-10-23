Ведомства США начали расследования по выводу Байденом войск из Афганистана

Вашингтон, 23 октября. Ряд американских ведомств начали новые расследования, касающиеся вывода войск из Афганистана администрацией президента США Джо Байденом.

Проверки будут осуществляться Госдепом США, генеральными инспекторами Пентагона, министерством внутренней безопасности, минздравом, соцслужбами и Агентством США по международному развитию. Также будет инициирована проверка по поводу вывода дипломатического персонала США из Афганистана, закрытия дипмиссии и эвакуации афганских беженцев, передает газета The Wall Street Journal.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает правильным решение американского коллеги Джо Байдена вывести подразделения ВС США из Афганистана. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. По словам Путина, американский президент понимал, что столкнется с критикой из-за данного решения, но все равно взял на себя эту ответственность.