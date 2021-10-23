Мошенники научились обманывать продавцов подержанных iPhone

Москва, 23 октября. Продающие старый iPhone россияне могут стать жертвой мошенников, блокирующих устройств через Apple ID, предупредил директор компании Bi.Zone Евгений Волошин.

Злоумышленники находят объявление о продаже iPhone, связываются с продавцом через мессенджер и выражают готовность купить устройство. Однако перед заключением сделки мошенник просит жертву проверить работоспособность сервиса iCloud и передает продавцу логин и пароль от своего Apple ID.

«Если обычно мошенник взламывает личный аккаунт пользователя, то здесь сам злоумышленник-покупатель отправляет жертве-продавцу данные своего Apple ID, через который и происходит блокировка», — сообщил ТАСС Волошин.

Далее мошенник может вывести на экран смартфона продавца любое сообщение. Как правило, от жертвы требуют от нескольких тысяч рублей до полной стоимости телефона. Однако перевод выкупа возвращения контроля над устройством не гарантирует, предупреждают эксперты.

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