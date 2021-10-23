Экс-депутат Рады Анна Герман сравнила политику Зеленского с большевизмом

Накануне в Киеве состоялась пресс-конференция Фонда защиты свободы слова (ФЗСС). Эксперты фонда обсудили признаки укрепления авторитаризма на Украине и допустили, что рейтинг Зеленского скоро упадет до критической отметки. Корреспондент ФАН передает с места событий.

Фонд защиты свободы слова был создан на Украине всего восемь месяцев назад как ответ на преследование оппозиционной прессы действующей украинской властью. В его состав вошли журналисты, видные ученые, отставные политики и лидеры мнений, то есть люди, имеющие связи как во власти, так и за границей. Глава набсовета фонда, бывший пресс-секретарь президента Украины Анна Герман сообщила, что украинская власть продолжает наступление на свободу слова, тем самым «пилит сук, на котором сидит».

Герман напомнила, 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, заблокировав деятельность трех телеканалов — «112 Украина», Newsone и ZIK, которые связывают с лидером оппозиции Виктором Медведчуком. В данный момент Нацсовет Украины по телерадиовещанию готовится отозвать лицензию у телеканала «Наш».

Как сообщила Анна Герман, за восемь месяцев работы фонд установил прямой контакт с крупнейшими международными правозащитными организациями, влиятельными иностранными политиками и медиаэкспертами.

«За это время мы получили ответы на наши обращения от ООН, ОБСЕ, Совета Европы, Freedom House, Международной федерации журналистов и др. Также мы провели десятки встреч с делегатами ПАСЕ, депутатами Европарламента и т. д. Мы рассказывали европейским политикам о нарастающем давлении Банковой на независимые СМИ и описали катастрофическую ситуацию со свободой слова на Украине», — сообщила Герман.

Кроме того, члены фонда обратились во французскую юридическую фирму, которая подготовила экспертное заключение о незаконности закрытия телеканалов на Украине. Также активисты фонда провели несколько крупных акций в поддержку свободы слова.

Например, у Посольства США на Украине перед встречей президента Зеленского с лидером США Джо Байденом, во время 23-го саммита «Украина-ЕС», ежегодного форума «Крымской платформы» и т. д. Правда, никакой реакции лидеров ЕС в ответ на это не последовало.

При этом фонд подал в Европейский суд по правам человека иск против властей Украины, подкрепленный заключением авторитетных французских юристов. Если ЕСПЧ вынесет решение в пользу украинских журналистов, это дело может стать прецедентным, сообщил известный украинский адвокат Виталий Журавский. По его словам, СНБО Украины попытался расшатать сами основы правосудия, ведь решение о закрытии телеканалов приняли, минуя все судебные инстанции.

А глава набсовета Фонда защиты свободы слова Анна Герман заявила, что считает нормальным, когда власть боится свободной прессы.

«Любая власть боится свободной прессы, власть должна бояться СМИ. Но только преступная власть закрывает каналы и бьет журналистов, пытается командовать журналистами: каких гостей они должны приглашать на эфиры, каких тем должны касаться, а каких — нет», — высказала свою позицию Герман.

За полгода работы ФЗСС зафиксировал, что ситуация со свободой слова на Украине неуклонно ухудшается, отметила она. Герман привела в пример жалобы журналистки, ведущей ток-шоу на телеканале «UA: Перший» Мирославы Барчук, которая обвинила Офис президента Украины в политическом давлении на редакцию шоу. По ее словам, ОП пытается контролировать присутствие нардепов Рады от «Слуги народа» на эфирах программы, а также выдвигает ультиматумы по поводу их участия. Жалуется на вмешательство властей в свою работу и ведущий программы «Свобода слова» на канале «Украина 24» Савик Шустер.

«Сегодня Украина тяжело больна: в стране идет стигматизация авторитаризма. Она выражается не только в давлении на оппозиционные СМИ, но и в том, что представители нынешней власти живут в иллюзорной стране, которая не имеет никакого отношения к реальной. Недаром президент Зеленский заявляет, что благосостояние украинцев растет, цены на АЗС падают, а тарифы ЖКХ и цены в магазинах не повышаются. Нынешняя власть так сильно оторвана от украинских реалий, что это наверняка ее погубит. На мой взгляд, режим Зеленского страдает большевизмом, уничтожая те силы в стране, которые и привели его к власти», — высказал свою точку зрения глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

По его словам, сейчас «болезнь в самом разгаре». Если ничего не предпринять, в самые короткие сроки она может привести к разрушению страны. С ним согласилась телеведущая Диана Панченко. Под репрессии Зеленского попали именно те журналисты, которые и привели его к власти, напомнила она.

«Именно поэтому падение рейтингов президента Зеленского и «Слуги народа», которое на днях зафиксировали социологи, вполне оправданно. Нельзя перед выборами обещать людям одно, а придя к власти, делать совершенно другое: безнаказанно это не проходит. То, что творит с украинской демократией нынешняя власть, вызывает у меня боль в сердце. Видимо, не только у меня, но и у сотен тысяч сограждан, — заявила Панченко. — Ведь аудитория трех телеканалов, которые закрыл Зеленский, никуда не делась. Ко мне на улице подходят люди и жалуются, что «смотреть по телевизору стало нечего». Часть из них смотрят телеканал «Наш», а большинство и вовсе перешли на российские телеканалы, благо сегодня технически это доступно каждому».

Телеведущая добавила, что чувствует, «правда на нашей стороне, поэтому мы победим». Как сообщили члены набсовета ФЗСС, сегодня иски о незаконности закрытия телеканалов поданы не только в ЕСПЧ, но и в украинские суды различных инстанций. Почти все суды регулярно и под самыми идиотскими предлогами переносят рассмотрение дел о законности решения СНБО от 2 февраля. В ответ на просьбу ФАН члены ФЗСС отказались называть точные сроки, когда это решение может быть опротестовано.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Также на встрече Анна Герман объявила, что ФЗСС в ближайшее время намерен учредить международную «Премию свободы».

«Журналистская «Премия свободы» будет вручаться работникам местных или зарубежных СМИ за лучший материал, посвященный защите свободы слова. Это будет престижная и высокая премия — «украинская Нобелевка по журналистике». Думаю, таким образом мы сможем стимулировать коллег бороться за свободу слова», — отметила Герман.

Она добавила, что «Премией свободы» фонд будет поддерживать работников СМИ, которые страдают от давления властей, преследований и нападений.

«Каждый независимый журналист на Украине сейчас испытывает колоссальное давление как от центральной и местной властей, так и от других структур, которыми власть помыкает. Я надеюсь, у нас все получится, мы начнем еще одну хорошую традицию на Украине. Я верю, что наша страна будет жить свободно, несмотря на все трудности, которые мы переживаем», — резюмировала Герман.

Ранее в этом году международная организация «Репортеры без границ» (RSF) опубликовала ежегодный индекс свободы прессы, где Украина заняла 97 место, опустившись за год на одну позицию. Чтобы улучшить положение свободой прессы, на Украине необходимо ослабить жесткий контроль олигархов над СМИ и бороться с безнаказанностью за преступления против журналистов, отметили в RSF. Там также заявили, что информационная война с Россией привела к крайне негативным последствиям для самой Украины: это запреты на российские СМИ и соцсети, а также судебные процессы по делам о госизмене. В докладе RSF отмечено, что пандемия COVID-19 не привела к прекращению нападений на журналистов на Украине, а «использовалась властями как предлог для еще большего ограничения доступа к информации».