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Экс-депутат Рады Мураев раскритиковал Киев за недальновидную газовую политику
Политика
Экс-депутат Рады Мураев раскритиковал Киев за недальновидную газовую политику
facebook.com  /  Евгений Мураев

Киев, 23 октября. Экс-депутат Рады Евгений Мураев обвинил украинскую власть в недальновидной газовой политике, которая вредит жителям страны.

На Украине сейчас наблюдается нехватка голубого топлива. Она составляет около 4 млрд кубометров. Мураев считает, что правительство не пытается решить эту ситуацию. Депутат возмутился, что Киев закупает российский газ у Европы, переплачивая за него. Об этом он рассказал на телеканале «Украина 24».

«Кто на этом зарабатывает? Мы же все равно покупаем у "Газпрома". Не важно — через Словакию, Венгрию. Эти деньги попадают в страну-агрессора, как любит говорить наш президент. Но эта цена отличается от той, по которой берут европейские страны в среднем на 50 долларов», — сказал политик.

Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский вместе со своей командой не ощутят высоких цен на газ, в то время как украинцы являются заложниками ситуации. Украине грозит техногенная катастрофа при условии прекращения транзита газа в 2024 году.

Ранее экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала обманом заявления о поставках европейского газа Украине. Она считает, что украинские власти обманывают граждан, заявляя о прекращении импорта российского газа.

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