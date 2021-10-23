Пенсионный фонд России сообщил, что нерабочие дни не скажутся на выплатах

Москва, 23 октября. Введенные в России с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни не повлияют на перечисления пенсионных выплат в финансовые и доставочные организации.

Изменения могут коснуться только деятельности клиентских служб ПФР, а сотрудники фонда будут работать. Поэтому россиянам посоветовали заранее узнать графики работы отделений ПФР, передает «Российская газета».

«Почта России» предупредила, что все дни пройдут в обычном режиме, кроме 3 ноября (отделения закроются на час раньше), 4 ноября отделения будут закрыты и 5 ноября они будут работать по графику субботы. Время работы можно посмотреть на сайте «Почты России».

«Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении», — заявил оператор.

Круглосуточные отделения в Москве и Петербурге будут работать по обычному графику. Оператор заключил, что почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями ПФР.

Ранее сообщалось, что треть работающих россиян будут трудиться в нерабочие дни. Выходные пройдут мимо работников продовольственной розницы, медиков, транспортников и других.