Лондон, 23 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка Украины со стороны Запада представляет угрозу для Российской Федерации.

Глава государства заявил это спустя два дня после визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев. Читатели британского издания Daily Express согласились с российским лидером.

«Путин также осуждает Запад за изменение пола у детей, и в этом он прав!» — отметил Stacpolly.

Пользователь Jellyroll de Pfffffff отметил, что штаб-квартира ЕС находится рядом с НАТО. Там управляет Германия, которая хотела воспользоваться Украиной. Однако сейчас премьер-министр Великобритании пытается продвинуть Альянс на Киев, где исторически много русских. Брюссель хочет заработать на очередной кровавой бане.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

«Народ Крыма (а он русский уже более ста лет) помнит, как Хрущев отдал Крым Украине. Он выражал желание вернуться в состав России. Они провели референдум, и большинство твердо высказалось за возвращение. Но правительство Украины выступило с нападками на них», — резюмировал Whitehaven.

Ранее стало известно, что читатели Гуаньча восхитились выступлением Путина в Сочи. Они согласились с его утверждением относительно сотрудничества с Китаем.