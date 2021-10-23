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Читатели Daily Express обсудили слова Путина о западной поддержке Украины
Политика
Читатели Daily Express обсудили слова Путина о западной поддержке Украины
Федеральное агентство новостей

Лондон, 23 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка Украины со стороны Запада представляет угрозу для Российской Федерации.

Глава государства заявил это спустя два дня после визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев. Читатели британского издания Daily Express согласились с российским лидером.

«Путин также осуждает Запад за изменение пола у детей, и в этом он прав!» — отметил Stacpolly.

Пользователь Jellyroll de Pfffffff отметил, что штаб-квартира ЕС находится рядом с НАТО. Там управляет Германия, которая хотела воспользоваться Украиной. Однако сейчас премьер-министр Великобритании пытается продвинуть Альянс на Киев, где исторически много русских. Брюссель хочет заработать на очередной кровавой бане.

Читатели Daily Express обсудили слова Путина о западной поддержке Украины
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

«Народ Крыма (а он русский уже более ста лет) помнит, как Хрущев отдал Крым Украине. Он выражал желание вернуться в состав России. Они провели референдум, и большинство твердо высказалось за возвращение. Но правительство Украины выступило с нападками на них», — резюмировал Whitehaven.

Ранее стало известно, что читатели Гуаньча восхитились выступлением Путина в Сочи. Они согласились с его утверждением относительно сотрудничества с Китаем.

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