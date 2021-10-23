Политолог Гаспарян оценил вероятный конец эпохи капитализма

Москва, 23 октября. Капитализм пробуксовывает, но непонятно, чем его можно заменить. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

Президент России Владимир Путин в ходе Медлународного форума «Валдай» заявил, что эпоха капитализма подошла к концу. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» оценил заявление главы государства.

«То, что у этой модели, мягко говоря, идет очень серьезная пробуксовка, говорят уже даже не первый десяток лет. Другой вопрос, что не очень понятно, что предложить взамен. Потому что, если бы, условно, у нас «красный проект» был бы до 53 года, который безумной популярностью в мире пользовался, но он с 53 по 90-е годы с экономической точки зрения вперед не шагнул», — отметил Гаспарян.

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Он добавил, что китайская модель непонятна. В КНР много олигархов, что идет вразрез с представлением самого коммунизма. Правые экономические модели ни у кого не задались, они не работают с точки зрения экономики. Есть пример Сингапура, но он недолговечен, и не факт, что будет работать в других странах, с другой ментальностью.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Дмитрий Исламов в интервью для ФАН прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что энергетический кризис в Европе стал следствием неработающего капитализма.