Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 08:38
08:35
Общество
Омбудсмен Шпигальских призвала разрешить посещение концертов по QR-кодам в Москве
08:34
Политика
Ведомства США начали расследования по выводу Байденом войск из Афганистана
08:32
Общество
Мошенники научились обманывать продавцов подержанных iPhone
08:26
Политика
Экс-депутат Рады Мураев раскритиковал Киев за недальновидную газовую политику
08:22
Экономика
Пенсионный фонд России сообщил, что нерабочие дни не скажутся на выплатах
08:15
Общество
Психолог Ланг озвучил различия в устойчивости психики мужчин и женщин
08:11
Политика
Читатели Daily Express обсудили слова Путина о западной поддержке Украины
08:01
Политика
Политолог Гаспарян оценил вероятный конец эпохи капитализма
08:00
Экономика
Аналитик Деев: Повышение ключевой ставки станет дополнительным фактором укрепления рубля
07:56
Политика
Политолог Ищенко оценил последствия разрыва отношений России и НАТО
Все новости

Политолог Гаспарян оценил вероятный конец эпохи капитализма

  /   Обновлено: 23 октября 2021 08:01
Политика
Политолог Гаспарян оценил вероятный конец эпохи капитализма
instagram.com  /  @asgasparyan

Москва, 23 октября. Капитализм пробуксовывает, но непонятно, чем его можно заменить. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

Президент России Владимир Путин в ходе Медлународного форума «Валдай» заявил, что эпоха капитализма подошла к концу. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» оценил заявление главы государства.

«То, что у этой модели, мягко говоря, идет очень серьезная пробуксовка, говорят уже даже не первый десяток лет. Другой вопрос, что не очень понятно, что предложить взамен. Потому что, если бы, условно, у нас «красный проект» был бы до 53 года, который безумной популярностью в мире пользовался, но он с 53 по 90-е годы с экономической точки зрения вперед не шагнул», — отметил Гаспарян.

Политолог Гаспарян оценил вероятный конец эпохи капитализма
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Он добавил, что китайская модель непонятна. В КНР много олигархов, что идет вразрез с представлением самого коммунизма. Правые экономические модели ни у кого не задались, они не работают с точки зрения экономики. Есть пример Сингапура, но он недолговечен, и не факт, что будет работать в других странах, с другой ментальностью.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Дмитрий Исламов в интервью для ФАН прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что энергетический кризис в Европе стал следствием неработающего капитализма.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Гаспарян оценил вероятный конец эпохи капитализма
путин гаспарян капитализм валдай
Комментировать