Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 08:38
08:35
Общество
Омбудсмен Шпигальских призвала разрешить посещение концертов по QR-кодам в Москве
08:34
Политика
Ведомства США начали расследования по выводу Байденом войск из Афганистана
08:32
Общество
Мошенники научились обманывать продавцов подержанных iPhone
08:26
Политика
Экс-депутат Рады Мураев раскритиковал Киев за недальновидную газовую политику
08:22
Экономика
Пенсионный фонд России сообщил, что нерабочие дни не скажутся на выплатах
08:15
Общество
Психолог Ланг озвучил различия в устойчивости психики мужчин и женщин
08:11
Политика
Читатели Daily Express обсудили слова Путина о западной поддержке Украины
08:01
Политика
Политолог Гаспарян оценил вероятный конец эпохи капитализма
08:00
Экономика
Аналитик Деев: Повышение ключевой ставки станет дополнительным фактором укрепления рубля
07:56
Политика
Политолог Ищенко оценил последствия разрыва отношений России и НАТО
Все новости

Политолог Ищенко оценил последствия разрыва отношений России и НАТО
Политика
Политолог Ищенко оценил последствия разрыва отношений России и НАТО
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 октября. В случае с разрывом отношений с НАТО Москва кардинально повысила ставки, поскольку не планирует продолжать сотрудничество. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Североатлантический альянс выслал российских дипломатов из Брюсселя, обвинив их в шпионаже. В ответ РФ решила прекратить любое сотрудничество с международной организацией. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» оценил это событие.

«Россия, в принципе, ответила несимметрично. То есть, в дипломатической практике предполагается, что если выслали одного, двух, трех, четырех, 25 дипломатов, высылается аналогичное количество. До этого Россия неоднократно применяла механизмы, когда она требовала от Соединенных Штатов, от Чехии привести свое количество дипломатов в Москве в соответствии с тем количеством, которое присутствует в соотвтествующей столице», — отметил Ищенко.

Политолог Ищенко оценил последствия разрыва отношений России и НАТО
Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Он добавил, что подобного шага стоило ожидать, но Москва повысила ставки, поскольку не собирается возвращать представительство НАТО. Речь в данном случае идет о диалоге с США, и тут Россия нанесла асимметричный удар.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что Североатлантический альянс предлагал Украину России, чтобы та отказалась от сотрудничества с Китаем. При этом согласие Кремля Белый дом тут же слил бы в СМИ, указав, что Москва изначально согласилась это обсуждать.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Ищенко оценил последствия разрыва отношений России и НАТО
россия нато ищенко
Комментировать