Москва, 23 октября. В случае с разрывом отношений с НАТО Москва кардинально повысила ставки, поскольку не планирует продолжать сотрудничество. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Североатлантический альянс выслал российских дипломатов из Брюсселя, обвинив их в шпионаже. В ответ РФ решила прекратить любое сотрудничество с международной организацией. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» оценил это событие.

«Россия, в принципе, ответила несимметрично. То есть, в дипломатической практике предполагается, что если выслали одного, двух, трех, четырех, 25 дипломатов, высылается аналогичное количество. До этого Россия неоднократно применяла механизмы, когда она требовала от Соединенных Штатов, от Чехии привести свое количество дипломатов в Москве в соответствии с тем количеством, которое присутствует в соотвтествующей столице», — отметил Ищенко.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Он добавил, что подобного шага стоило ожидать, но Москва повысила ставки, поскольку не собирается возвращать представительство НАТО. Речь в данном случае идет о диалоге с США, и тут Россия нанесла асимметричный удар.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что Североатлантический альянс предлагал Украину России, чтобы та отказалась от сотрудничества с Китаем. При этом согласие Кремля Белый дом тут же слил бы в СМИ, указав, что Москва изначально согласилась это обсуждать.