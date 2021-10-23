Политолог Гаспарян оценил вероятность вступления Украины в НАТО

Москва, 23 октября. Украинское государство определенно вступит в Североатлантический Альянс, но через несколько световых лет. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт напомнил, что подобные обещания от НАТО он слышит с 2008 года. Тогда эти реформы продвигал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Однако для вступления необходимо иметь развитую экономику, чем не могут похвастаться страны на постсоветском пространстве.

«Поэтому обещать мы можем все что угодно, до бесконечности. Это, чтобы вы понимали, морковка перед мордой осла. Только морковка пластиковая, и осел за ней идет. Он даже не задумывается, зачем он это делает, может быть стоит остановиться, пожевать травку. Нет, ему это не интересно. Он вот за ней идет. До Зеленского тем же самым занимался Порошенко», — отметил Гаспарян.

instagram.com / @asgasparyan

Он добавил, что Россия при этом не опасается вступления Украины в НАТО. Ее вооружения хватит, чтобы отправить половину планеты в ад. Эксперты Пентагона 2,5 года назад опубликовали доклад, где говорится, что Москва в случае вооруженного конфликта дойдет до Берлина, независимо от числа армии НАТО.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что цель заверений Йенса Столтенберга о безопасности вступления Украины в НАТО удивительно «наивны». Член Совфеда в своем Telegram-канале отметил, что весь мир наблюдал за бомбежкой ВВС НАТО Белграда.