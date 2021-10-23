Власти Забайкалья введут QR-коды для посещения общественных мест с 25 октября

Чита, 23 октября. Система QR-кодов будет использоваться в общественных местах Забайкальского края с 25 октября. Об этом говорится в постановлении, подписанном губернатором региона Александром Осиповым.

Местным жителям для посещения музеев, театров, кинотеатров, санаториев, гостиниц, маникюрных салонов и ряда других общественных мест нужно будет иметь и предъявлять QR-коды, сертификаты о прививках от COVID. Также подойдут справки, подтверждающие перенесенное заболевание. В Забайкалье рост заболеваемости COVID-19 начался в конце сентября.

Ранее на Камчатке ввели дополнительные ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Губернатор региона Владимир Солодов по итогам заседания оперативного штаба по COVID-19 объявил, что в период с 30 октября по 7 ноября вводится система QR-кодов для посещения учреждений общепита, фитнес-залов, театров, музеев, библиотек.