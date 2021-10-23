Поезд протаранил КамАЗ и съехал с рельсов в Амурской области

Благовещенск, 23 октября. Поезд протаранил КамАЗ в Свободненском районе Амурской области 23 октября. Водитель грузовика погиб.

В результате аварии десять вагонов поезда сошли с рельсов. По предварительной информации, водитель фуры выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, передает РЕН ТВ.

Ранее 68-летний водитель Mazda Demio погиб на месте массовой аварии в Ленинском районе Новосибирска. Как рассказали в Госавтоинспекции города, смертельная авария с участием трех автомобилей произошла в 6:00 по местному времени на улице Большой. Погибший автомобилист ехал в сторону Колыванского шоссе и выехал на встречную полосу, столкнувшись с двумя встречными автомобилями Honda Partner и Hyundai Santa Fe. В результате водитель автомобиля Mazda Demio 1953 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью.