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Политолог Гаспарян раскритиковал противников вакцинации от COVID-19
Политика
Политолог Гаспарян раскритиковал противников вакцинации от COVID-19
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 октября. Россияне, которые не хотят получить прививку от коронавируса, считают себя бессмертными. Об этом заявил российский политолог Армен Гаспарян.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт подчеркнул, что противники вакцинации не осознают, насколько опасен COVID-19. Для них это какая-то далекая реальность.

«А че с ними такими красивыми, умными может произойти? Если в их окружении, слава богу, никто не умер. Они потом всегда могут сказать: «Да ладно, даже если кто-то умер, то не от ковида, у него там что-то такое было и вот это дало осложнения». Число дураков велико. К сожалению, достучаться до них невозможно», — отметил Гаспарян.

Политолог Гаспарян раскритиковал противников вакцинации от COVID-19
ФБА «Экономика сегодня» /

Он добавил, что россияне поймут только кровью. От коронавируса должны умирать сотни тысяч человек, а в больницах должны быть многомесячные очереди, независимо от цели записи. В подобной ситуации граждане, возможно, задумаются.

Ранее корреспондент ФАН поговорил с жителями Ялты, которые пришли вакцинироваться от коронавируса к мобильному пункту возле городской администрации. Люди рассказали, что думают о введенных антиковидных ограничениях в регионе и поможет ли это снизить рост заболеваемости COVID-19.

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