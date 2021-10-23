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Эпидемиолог Пшеничная спрогнозировала стабилизацию показателей по COVID-19 в России

  /   Обновлено: 23 октября 2021 07:07
Общество
Эпидемиолог Пшеничная спрогнозировала стабилизацию показателей по COVID-19 в России
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 23 октября. Показатели заражения коронавирусом в России могут стабилизироваться к концу 2021 года.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», — заявила Пшеничная.

В России в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. При этом регионам дали право увеличивать нерабочий период в зависимости от эпидобстановки.

Ранее центр «Вектор» назвал вакцинацию против коронавируса коллективным благом. Прививка от коронавируса предоставляет защиту от COVID-19 не только отдельного гражданина, который сам прошел вакцинацию, но и того, кто не может привиться по медицинским противопоказаниям.

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роспотребнадзор показатели заболеваемость коронавирус
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