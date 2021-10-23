Переводчики и психологи появятся в составе дежурных смен системы-112 с 2022 года

Москва, 23 октября. Операторам служб оперативных служб «112» начнут помогать психологи и переводчики с иностранных языков и народов России уже с 2022 года.

В составе дежурных смен системы-112 со следующего года появятся переводчики и психологи. Об этом говорится на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«При поступлении вызова на иностранном языке или одном из языков народов РФ оператор делает соответствующую отметку в УКИО (унифицированная карточка информационного обмена) и производит переадресацию вызова на специалиста-переводчика, входящего в состав дежурной смены операторов», — сказано в документе.

Переводчиков могут привлекать на договорной основе, в том числе для синхронного перевода. Также оператор будет переадресовывать вызовы на специалиста психологической помощи, делая пометку в УКИО.

Ранее сообщалось, что резервные центры для единого номера «112» появятся по всей России. Их создадут с целью дублирования основных функций головных центров.