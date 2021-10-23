«Искандер-Э» поразил иностранного заказчика точностью на стрельбах

Москва, 23 октября. Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э» показал беспрецедентную точность на стрельбах у иностранного заказчика, сообщили в «Ростехе».

По время стрельб на территории иностранного заказчика выпущенная «Искандером» ракета поразила квадратную мишень с высотой и шириной 30 метров. На ней располагались элементы старой военной техники, сообщил РИА Новости директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

«Запущенная комплексом баллистическая ракета преодолела 180 километров и попала точно в перекрестие мишени — это подтвердили камеры, установленные вокруг цели», — сообщил Оздоев, отметив, что продукция предприятий «Ростеха» снова зарекомендовала себя с исключительно положительной стороны.

«Искандер-Э» разработало Конструкторское бюро машиностроения (КБМ, входит в «Высокоточные комплексы» «Ростеха»). Комплекс использует баллистические ракеты 9М723-Э и предназначен для уничтожения объектов противника на дальности почти до 300 км.

Ранее расчеты комплексов «Искандер» отработали уничтожение объектов условного противника на учениях в Калининградской области. Огонь велся по мишеням, имитирующим защищенные объекты и командные пункты условного противника.