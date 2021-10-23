Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 5,6 в Республике Тыва

Кызыл, 23 октября. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в субботу в семи километрах от города Чадан в Республике Тыва. Об этом информировали в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что подземные толчки были выявлены в 02:03 по московскому времени. Интенсивность сейсмического события в его эпицентре составила 6,3 балла, сообщили в ГО и ЧС. Толчки ощущались в западных районах Тувы. В результате землетрясения никто не пострадал.

Ранее землетрясение около острова Иводзима спровоцировало всплытие потопленных во время Второй мировой войны японских кораблей с морского дна. На поверхности оказались 24 транспортных судна. На опубликованных фото можно увидеть остатки их корпусов, лежащих на вулканическом пепле.