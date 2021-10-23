Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 07:11
07:07
Политика
Политолог Гаспарян раскритиковал противников вакцинации от COVID-19
07:07
Общество
Эпидемиолог Пшеничная спрогнозировала стабилизацию показателей по COVID-19 в России
07:06
Общество
Переводчики и психологи появятся в составе дежурных смен системы-112 с 2022 года
06:43
Общество
Вильфанд предупредил о мокром снеге на выходных в Москве
06:42
Армия
«Искандер-Э» поразил иностранного заказчика точностью на стрельбах
06:25
Происшествия
Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 5,6 в Республике Тыва
06:25
Армия
Прототип тяжелого дрона на водородных топливных элементах представили в Южной Корее
06:24
Общество
Ученый Ткаченко оценил угрозу третьей мировой и критику ООН Эрдоганом
06:14
Общество
Резервные центры для единого номера «112» появятся по всей России
06:06
Общество
Власти США опубликуют в декабре часть документов об убийстве Кеннеди
Все новости

Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 5,6 в Республике Тыва
Происшествия
Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 5,6 в Республике Тыва
38.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Иркутской области

Кызыл, 23 октября. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в субботу в семи километрах от города Чадан в Республике Тыва. Об этом информировали в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что подземные толчки были выявлены в 02:03 по московскому времени. Интенсивность сейсмического события в его эпицентре составила 6,3 балла, сообщили в ГО и ЧС. Толчки ощущались в западных районах Тувы. В результате землетрясения никто не пострадал.

Ранее землетрясение около острова Иводзима спровоцировало всплытие потопленных во время Второй мировой войны японских кораблей с морского дна. На поверхности оказались 24 транспортных судна. На опубликованных фото можно увидеть остатки их корпусов, лежащих на вулканическом пепле.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 5,6 в Республике Тыва
тыва землетрясение сейсмологи
Комментировать