Прототип тяжелого дрона на водородных топливных элементах представили в Южной Корее

Сеул, 23 октября. Южнокорейская компания LIG Nex1 разработала беспилотный летательный аппарат (БПЛА) KCD-200 на водородных топливных элементах грузоподъемностью 200 килограммов.

Прототип аппарата разработчики представили на оборонной выставке Seoul International Aerospace & Defense Exhibition (ADEX) в пятницу, 22 октября. Транспортный беспилотник может применяться для гражданских и оборонных нужд. Аппарат может работать в автономном режиме, либо управляться дистанционно.

Разработку беспилотника LIG Nex1 ведет совместно с несколькими государственными ведомствами и властями города Кванджу. Разработчики планируют завершить проект к 2025 году. Кроме того, по заданию южнокорейского Агентства военных разработок компания создает дрон грузоподъемностью 40 кг с гибридной силовой установкой.

В конце сентября экипаж авианосца HMS Prince of Wales ВМС Великобритании впервые задействовал реактивные беспилотники QinetiQ Banshee Jet 80+ в рамках учений. БПЛА способны подниматься на высоту до 7,6 километра. Их скорость достигает 740 километров в час.