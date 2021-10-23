Ученый Ткаченко оценил угрозу третьей мировой и критику ООН Эрдоганом

Санкт-Петербург, 23 октября. Участник Международного форума «Валдай», доктор экономических наук и профессор СПбГУ Станислав Ткаченко посетил студию Медиагруппы «Патриот», где обсудил итоги прошедшего заседания.

Президент секции «Посткоммунистические системы в международных отношениях» ассоциации международных исследований «Валдай» проанализировал выступление президента России Владимира Путина. Он согласился с его утверждением относительно того, что глобальная система международных отношений находится в состоянии кризиса и вошла в «эпоху перемен». В данной ситуации позиция РФ является исключительно научной.

«Мы вошли в период после холодной войны, и как этот новый период будет выглядеть пока мало кто понимает. Но мы находимся в середине транзита и называем этот период «периодом встряски». Трудно предположить, куда развернется международная система, но она точно будет более демократичной. Мы в этом вопросе занимаем научную позицию: рассматриваем текущую систему как переходную, в которой старые системы не подходят», — объяснил профессор СПбГУ.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

У эксперта поинтересовались, насколько реалистичен сценарий, при котором сообщество последует совету президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и решится на один из двух сценариев: ликвидация ООН или расширение состава Совета Безопасности. По мнению Ткаченко, глобальная система международных отношений потерпит крах, если государства согласятся с утверждением Анкары.

«Это будет смертельной инъекцией — отказаться от права вето или существенно расширить число (членов Совета Безопасности ООН. — Прим. ФАН). Тут все как в хирургии. И поэтому очевидно, что Россия относится негативно к этому предложению. Нынешняя система обеспечивает управляемость, а какой будет новая система — пока непонятно. Но есть понимание того, что нужно что-то менять, и отношение к идее Эрдогана — скептическое», — констатировал ученый.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В ходе Международного форума «Валдай» речь шла, в том числе, об угрозе третьей мировой войны. Ученый оценил этот сценарий.

«Все говорили, что нет, не будет, но при этом отмечали, что бдительность необходимо повысить. Если прежде считалось, что ядерное оружие — это как одежда от кутюр, то сейчас, когда число ядерных держав увеличивается, об этом нужно помнить. Число людей, которые могут принять решение об использовании ядерного оружия, существенно возросло, и мы знаем этих людей», — высказался Ткаченко.

По его мнению, и Москва, и Вашингтон распоряжаются ядерным вооружением ответственно. Однако не все государства имеют такой же разумный подход.

«Валдайские эксперты считают, что нет, угрозы войны не будет. Но при этом нужно постоянно мониторить ситуацию с тем, чтобы какой-то из региональных конфликтов не разрешил им развиваться по пути, который приведет к ядерной войне в конечном итоге», — назвал единственный способ избежать войны ученый.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Также Ткаченко обсудил вопросы интеграции между странами, ранее состоявшими в СССР. Он считает, что этот процесс буксует, поскольку государства ценят свой суверенитет.

«Белоруссия немножко в другой ситуации, но готовность Белоруссии идти по пути политической интеграции продиктована тяжелым положением ее лидера», — сказал он в ходе выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Он добавил, что остальные республики из Советского Союза предпочитают интеграцию в экономической отрасли. Плоды подобного подхода заметны уже сегодня: общий рынок труда и энергоносителей.