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Резервные центры для единого номера «112» появятся по всей России

  /   Обновлено: 23 октября 2021 06:14
Общество
Резервные центры для единого номера «112» появятся по всей России
пресс-служба правительства Московской области

Москва, 23 октября. Резервные центры обработки вызовов системы-112 могут появиться во всех российских регионах. Их создадут с целью дублирования основных функций головных центров.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон о введении единого номера «112» для вызова экстренных служб. Закон предусматривает оптимизацию работы системы вызова экстренных оперативных служб. Он устанавливает в России единые требования, принципы и регламенты создания, работы системы.

Согласно проекту, резервные центры обработки вызовов будут повторять в регионах РФ функции центров обработки вызовов для обеспечения надежности функционирования системы-112 в различных режимах работы. Постановление вступает в силу с 1 января следующего года.

Ранее сотрудники МЧС спасли от огня баню и дачные постройки на Камчатке. По информации ведомства, инцидент произошел ночью в Елизовском районе Камчатского края. Очевидцы сообщили в экстренную службу 112 о возгорании в двухэтажном доме.

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система-112 резервные центры службы спасения
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