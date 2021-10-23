Резервные центры для единого номера «112» появятся по всей России

Москва, 23 октября. Резервные центры обработки вызовов системы-112 могут появиться во всех российских регионах. Их создадут с целью дублирования основных функций головных центров.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон о введении единого номера «112» для вызова экстренных служб. Закон предусматривает оптимизацию работы системы вызова экстренных оперативных служб. Он устанавливает в России единые требования, принципы и регламенты создания, работы системы.

Согласно проекту, резервные центры обработки вызовов будут повторять в регионах РФ функции центров обработки вызовов для обеспечения надежности функционирования системы-112 в различных режимах работы. Постановление вступает в силу с 1 января следующего года.

Ранее сотрудники МЧС спасли от огня баню и дачные постройки на Камчатке. По информации ведомства, инцидент произошел ночью в Елизовском районе Камчатского края. Очевидцы сообщили в экстренную службу 112 о возгорании в двухэтажном доме.