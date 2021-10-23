Власти США опубликуют в декабре часть документов об убийстве Кеннеди

Вашингтон, 23 октября. Американские власти планируют обнародовать новые материалы об убийстве 35 президента США Джона Кеннеди в 1863 году.

В заявлении Белого дома говорится, что Конгресс США в 1992 году заявил о постепенном раскрытии фактов убийства Кеннеди, если это не будет вредить разведке, обороне, правоохранителям и внешней политики страны. Ведомства США проверяют эти документы.

Американский лидер Джо Байден утвердил порядок публикаций материалов о Кеннеди. Часть из них будет раскрыта. Это та информация, против которой власти страны не возражали.

Ранее сын убитого сенатора Роберта Ф. Кеннеди раскритиковал решение властей освободить условно-досрочно Сирхана Сирхана, убийцу его отца. Тот 5 июня 1968 года застрелил Роберта Кеннеди, кандидата на пост президента США и младшего брата убитого президента Джона Кеннеди. В 1969 году Сирхана приговорили к смертной казни, впоследствии приговор был смягчен до пожизненного заключения.