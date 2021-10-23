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Аналитик Целиков призвал не ждать падения цен на автомобили в России в 2021 году
Экономика
Аналитик Целиков призвал не ждать падения цен на автомобили в России в 2021 году
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Москва, 23 октября. Падение курсов доллара и евро не сможет повлиять на рост цен на новые автомобили в 2021 году.

На днях Центробанк России повысил ключевую ставку до 7,5%, из-за чего курс доллара упал до 70 рублей. Такой показатель последний раз наблюдался в июне 2020 года. Аналитик Сергей Целиков рассказал Autonews.ru, как курс валют может повлиять на стоимость автомобилей.

«Дефицит предложений, вызванный проблемами с производством у многих производителей, привел к существенному разрыву между рекомендованными розничными ценами (РРЦ) и реальными ценами на машины в наличии у дилеров. Разница порой достигает 10-20%», — сказал он.

В 2021 году РРЦ выросли на 15%, а цена на авто — на 20–25%. Однако ощутимо снижаться цены начнутся тогда, когда наладятся объемы поставок новых машин к дилерам, поэтому ждать снижения цен в 2021 году не стоит.

Ранее дилеры зафиксировали замедление роста цен на автомобили в России. Подорожание замедлилось за счет того, что был отыгран рост курса евро, отметил операционный директор «Авилона» Алексей Гуляев.

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