Захарова раскритиковала решение Риги запретить вещание Первого балтийского канала

Москва, 23 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Рига «зажимает» неугодные СМИ и выдавливает все русское из своего информационного пространства запретом на вещание ретранслятора Первого канала.

Захарова отметила, что главным обвинением в адрес Первого канала были якобы выявленные факты трансляции фейков о коронавирусе. Об этом представитель МИД РФ написала в Telegram-канале.

«Это при том, что, как пояснила творческий директор ПБК Жаклина Циновска, канал как раз отреагировал на призывы латвийского правительства, буквально бьющего в набат в связи с катастрофической эпидемиологической ситуацией в стране, обратить особое внимание на информирование русскоязычных жителей Латвии о возможностях вакцинации от коронавируса», — написала она.

Ранее Совет по электронным СМИ Латвии решил отобрать лицензию на вещание в стране Первого балтийского канала (ПБК). На нем в основном в основном показывали программы Первого канала из России. При этом ПБК пользовался популярностью у телезрителей.

Ранее сообщалось, что в Латвии может появиться кабельный телеканал для русскоязычных зрителей. Новости для русскоязычных зрителей продолжат выходить в эфир на телеканале LTV7 до конца года. Затем их планируется перенести на специальную платформу в интернете.