WP: экс-сотрудник Facebook заявил о страхе сотрудников соцсети перед Трампом

Вашингтон, 23 октября. Экс-сотрудник Facebook заявил в беседе с Washington Post, что соцсеть ценит свою прибыль выше борьбы с дезинформацией.

Источник рассказал, что ранее был членом «команды социальной честности» в соцсети Facebook. Должностные лица одноименной корпорации подрывали усилия по борьбе с дезинформацией и другим проблемным контентом.

Бывший сотрудник Facebook сообщил, что причиной этому стал страх перед гневом экс-президента США Дональда Трампа и его политических сторонников. Сотрудники компании также опасались, что рост числа пользователей соцсети замедлится.

Экс-сотрудник уже отправлял жалобу по этому поводу в комиссию по ценным бумагам и биржам. Об этом пишет WP.

Ранее республиканцы раскритиковали Facebook за вмешательство в выборы. Сенаторы усомнились в законности финансирования некоммерческих фондов, связанных с избирательной процедурой.