Инвестор Бабин озвучил возможные риски ослабления рубля до конца года

Москва, 23 октября. Доллар сильнее всего дорожает по отношению к рублю в ноябре и декабре, но из-за пандемии любые исторические закономерности могут не работать. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По словам специалиста, именно ухудшение обстановки с пандемией коронавируса может привести к ослаблению рубля. Мутации вирусов могут поставить под угрозу глобальную экономику и спрос на сырье.

Рост цен на топливо негативно отражается на национальных валютах развивающихся стран. Об этом информирует агентство «Прайм».

Фундаментальную стабильность рубля обеспечивают многолетние или исторические максимумы, достигнутые сырьевыми товарами, вместе с большим запасом прочности финансово-экономической системы России, большими резервами ЦБ и ФНБ. Базовый сценарий не предполагает в краткосрочной перспективе ослабление рубля.

Экономисты рассказали, что нерабочие дни в ноябре могут стать нагрузкой для отечественного бизнеса, что отразится на курсе рубля. Отечественная валюта сохраняет позитивную динамику за счет рынка сырья.