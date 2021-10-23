ПФР посоветовал заранее позаботиться о подготовке документов на пенсию

Москва, 23 октября. Россиянам следует обеспокоиться наличием, содержанием и оформлением всех необходимых документов до выхода на пенсию, сообщили в отделении ПФР по Петербургу и Ленобласти.

Чтобы ускорить процедуру назначения пенсии и сделать ее более простой нужно заранее обратиться в клиентскую службу пенсионного фонда по месту проживания. Кроме того, необходимо обратиться к работодателю, чтобы заблаговременно провести работы с документами.

Начать проверку пенсионных прав лучше всего за пять лет до выхода на пенсию, советуют специалисты ПФР. Приступать к этому стоит не позднее, чем за полгода до наступления пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что Минфин России собирается перевести накопительную обязательную пенсию в добровольную стандартную. Концепция механизма по переходу на данный момент прорабатывается сотрудниками ведомства.