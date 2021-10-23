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Возгорание произошло в здании правительства Красноярского края

  /   Обновлено: 23 октября 2021 05:12
Происшествия
Возгорание произошло в здании правительства Красноярского края
пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области

Красноярск, 23 октября. Пожар вспыхнул в здании правительства Красноярского края.

Местные жители в Сети делятся снимками, на которых видно, как пожарные поднимаются на верхний этаж по лестнице. В результате возгорания колонны дома окутала копоть.

Из одного из окон даже виден огонь. Причины, детали и обстоятельства инцидента в данный момент устанавливают специалисты.

Сведения о пострадавших в ходе происшествия к настоящему времени не поступала. В МЧС России подчеркнули, что локализовать огонь удалось в 07:20 по местному времени (02:20 по московскому времени).

Несколько человек недавно скончались в результате пожара в Пермской области. Пожарным понадобилось примерно два часа для ликвидации возгорание в одноэтажном здании около станции Кутамыш.

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