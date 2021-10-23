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Экономист Тимоти Эш предсказал России «проигрыш» из-за запуска «СП-2»

  /   Обновлено: 23 октября 2021 04:49
Экономика
Экономист Тимоти Эш предсказал России «проигрыш» из-за запуска «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 октября. Москва может оказаться проигравшей стороной через некоторое время после запуска российского газопровода «Северный поток — 2», считает экономист, британский эксперт по Украине Тимоти Эш.

Экономист уточнил, что газопровод может в ближайшие месяцы получить сертификацию. Об этом экономист заявил для «NV.ua».

«Европе газ крайне необходим, и наши правительства просто не могут позволить Европе замерзнуть и поднять потребителям цены», — считает он.

Однако Эш добавил, что через полгода из-за чрезмерных поставок газа в Европу цены на ресурс могут упасть. В этом случае, по мнению экономиста, Россия проиграет, так как Москва якобы повела себя как ненадежный поставщик топлива.

Ранее правительство Германии выступило за запуск «Северного потока — 2». Федеральное правительство страны выступило против санкций, которые США ввели в отношении «СП-2». В связи с этим кабинет министров провел переговоры с американскими коллегами

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газ европа северный поток - 2
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