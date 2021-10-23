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Ассистент режиссера убедил Болдуина, что пистолет заряжен небоевыми патронами
Общество
Ассистент режиссера убедил Болдуина, что пистолет заряжен небоевыми патронами
Global Look Press  /  Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 23 октября. Ассистент режиссера фильма «Раст» утверждал, что в пистолете, из которого стрелял актер Алек Болдуин, не было боевых патронов.

В записях детектива сказано, что ассистент режиссера не знал про наличие патронов в пистолете. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на показания.

Офис окружного прокурора Санта-Фе начал расследование происшествия с актером Алеком Болдуином, который случайно застрелил оператора на съемочной площадке во время работы над фильмом «Ржавчина». Артист произвел выстрел из реквизитного пистолета, из которого должен был раздаться холостой выстрел, однако Болдуин случайно ранил оператора-постановщика картины Галину Хатчинс и режиссера вестерна Джоэла Сосуса.

Члены съемочной группы фильма с Болдуином жаловались на условия работы. Съемочная группа жаловалась на постоянные переработки, логистические неурядицы и задержки зарплаты. При этом несколько человек говорили, что на площадке не соблюдались должным образом требования безопасности, а пистолет дважды давал осечку.

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