Запись звонка в службу спасения после стрельбы Болдуина утекла в Сеть

Санта-Фе, 23 октября. Запись звонка сотрудникам службы спасения с информацией о происшествии на съемках ленты «Ржавична», где актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера.

Артист выстрелил во время репетиции из оружия, которое должно было выстрелить холостым патроном. Сейчас неизвестно, произошла ли трагедия из-за человеческого фактора или была спланирована. После выстрела в службу спасения позвонила супервизор.

«Ранчо Bonanza Creek, и у нас два человека случайно ранены при стрельбе из пистолета на съемках фильма. Нам немедленно нужна помощь», — произнесла она.

Руководитель сценария подчеркнула, что в результате инцидента была ранена оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза. Женщина взволнованным голосом произнесла, что не может установить, находились ли в пистолете боевые патроны или холостые. После этого она повторила, что на съемочной площадке находятся двое раненных.

Съемочная группа до инцидента жаловалась на некоторые условия работы на площадке. Работникам не нравились постоянные переработки, логистические проблемы и задержки зарплаты.