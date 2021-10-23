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Нейрофизиолог Блохина посоветовала не употреблять кофе сразу после пробуждения
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Нейрофизиолог Блохина посоветовала не употреблять кофе сразу после пробуждения
pixabay.com

Москва, 23 октября. Кофе ускоряет работу мозга только в определенные часы, заявил научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина.

Специалист в интервью радио Sputnik напомнила, что кофе при воздействии вызывает бодрость, увеличение концентрации внимания, а также повышение активности и настроения.

Работает это за счет того, что кофеин блокирует молекулы аденозина в мозге, которые сигнализируют об усталости. Также кофеин повышает концентрацию серотонина и дофамина в мозге.

«Они как раз частично отвечают за тонус, настроение, подвижность», — подчеркнула эксперт.

Достичь бодрящего эффекта можно только при употреблении кофе в строго отведенные часы. Блохина подчеркнула, что утром его не стоит пить, поскольку это собьет естественный ритм в организме. За семь часов до сна употреблять кофе также не рекомендуется.

«Так что, если вы встаете, например, в семь утра и ложитесь в районе двенадцати ночи, то ваше окно потребления кофе желательно свести к периоду с девяти утра и до семнадцати часов», — отметила специалист.

Ранее стало известно, что три чашки кофе в день снижают риск инсульта у людей без заболеваний сердца. Выводы были представлены на собрании Европейского общества кардиологов.

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кофе нейрофизиолог работа мозга
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