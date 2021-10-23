Члены съемочной группы фильма с Болдуином жаловались на условиями работы

Санта-Фе, 23 октября. Члены съемочной группы ленты, в которой снимается актер Алек Болдуин, в день происшествия с открытым огнем жаловались на условия работы на площадке. Соответствующей информацией поделилось издание «Лос-Анджелес Таймс», ссылаясь на собственные источники.

Газета утверждает, что съемочная группа жаловалась на постоянные переработки, логистические неурядицы и задержки зарплаты. При этом несколько человек говорили, что на площадке не соблюдались должным образом требования безопасности. Пистолет, который присутствовал на площадке, минимум дважды дал осечку.

Издание подчеркивает, что операторы и их ассистенты за несколько часов до трагедии с открытым огнем, ушли со съемок из-за разногласий с продюсерами фильма. В списке людей, которые выступали за улучшение условий была и жертва инцидента Галина Хатчинс.

Правоохранители недавно начали опрашивать свидетелей выстрела Болдуина на съемочной площадке. Полиция пока не выносила обвинения в сторону кого-либо.