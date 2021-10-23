ПФР: пенсионеры с задолженностью по алиментам могут лишиться 70% выплат

Москва, 23 октября. Пенсионные выплаты ряда россиян могут уменьшаться в зависимости от объективных обстоятельств, среди которых какие-либо задолженности. Об этом сообщили в ПФР.

Так, удержать часть пенсии могут при условии наличия долгов по кредитам, алиментам, коммунальным платежам, а также административных штрафов, налогов и поборов. Кроме того, Пенсионный фонд в праве вычитать часть выплаты в случае необходимости возмещения материального ущерба, причиненному другому лицу.

«Максимальный размер взыскания составляет 50%, отмечают в Пенсионном фонде. но в отдельных случаях могут списывать и по 70%», — отметили в фонде.

Иногда пенсию могут удержать, если ее переплатили в предыдущих месяцах. В этом случае выплаты будут уменьшать на 20% ежемесячно, пока в ПФР не будет возвращена недостающая сумма.

Пенсионный фонд России также разъяснил порядок назначения выплат одиноким родителям. Согласно закону, материальная поддержка начисляется, если доход в семье на одного человека не превышает прожиточного минимума.