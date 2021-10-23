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Кинолог Голубев дал советы работающим на удаленке владельцам собак

  /   Обновлено: 23 октября 2021 03:37
Общество
Кинолог Голубев дал советы работающим на удаленке владельцам собак
pixabay.com

Москва, 23 октября. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, чем развлечь собаку, чтобы она не отвлекал работающего на удаленке дома хозяина.

Специалист посоветовал давать питомцу физические нагрузки во время утренних прогулок на улице. Для этого подойдут активные игры, пробежки и дрессировка.

«Приучите вашу собаку к активным играм по утрам. Если вы увеличите время прогулки, добавив в нее дрессировку и игры, это обеспечит вам спокойную работу, а собаке – счастливое времяпровождение с хозяином», — сообщил РИА Новости кинолог.

Справиться со скукой питомцу помогут игрушки, посоветовал Голубев. Лучше выбирать интеллектуальные игрушки, которые увлекут собаку самостоятельной игрой. В качестве примера специалист привел головоломку «Конг».

Кроме того, собаку увлечет поиск лакомств, отметил Голубев. Любимую еду собаки можно разложить по всей квартире, это поможет на время занять питомца игрой.

Ранее Голубев предупредил, что небольшие, пожилые собаки и питомцы без шерсти могут заболеть в дождливую погоду. Без специальной одежды такие животные быстро замерзают, отметил специалист.

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