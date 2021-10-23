Власти Камчатки введут дополнительные ограничения из-за COVID-19

Петропавловск-Камчатский, 23 октября. Система QR-кодов будет введена на Камчатке для посещения учреждений общепита, фитнес-залов, театров, музеев, библиотек в период нерабочих дней. Об этом объявил губернатор региона Владимир Солодов по итогам заседания оперативного штаба по COVID-19.

В период с 30 по 7 ноября в регионе также будет действовать запрет на посещение детьми в возрасте до 14 лет торговых центров без сопровождения взрослых. Губернатор отметил, что бизнес обратился с просьбой полностью не закрывать предприятия, поэтому было принято решение ввести систему QR-кодов.

Ранее о введении системы QR-кодов объявили власти Магадана. В регионе для посещения гостиниц, ресторанов, баров, дискотек, кинотеатров, концертов, клубов, многоцелевых центров, библиотек, музеев, спортивных объектов, бань, массажных салонов нужно будет предъявить QR-код о вакцинации от коронавирусной инфекции.