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Власти Камчатки введут дополнительные ограничения из-за COVID-19

  /   Обновлено: 23 октября 2021 03:34
Общество
Власти Камчатки введут дополнительные ограничения из-за COVID-19
pixabay.com  /  viarami

Петропавловск-Камчатский, 23 октября. Система QR-кодов будет введена на Камчатке для посещения учреждений общепита, фитнес-залов, театров, музеев, библиотек в период нерабочих дней. Об этом объявил губернатор региона Владимир Солодов по итогам заседания оперативного штаба по COVID-19.

В период с 30 по 7 ноября в регионе также будет действовать запрет на посещение детьми в возрасте до 14 лет торговых центров без сопровождения взрослых. Губернатор отметил, что бизнес обратился с просьбой полностью не закрывать предприятия, поэтому было принято решение ввести систему QR-кодов.

Ранее о введении системы QR-кодов объявили власти Магадана. В регионе для посещения гостиниц, ресторанов, баров, дискотек, кинотеатров, концертов, клубов, многоцелевых центров, библиотек, музеев, спортивных объектов, бань, массажных салонов нужно будет предъявить QR-код о вакцинации от коронавирусной инфекции.

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