Пекин, 23 октября. Украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что Украину не стоит сравнивать с Афганистаном, говоря о сотрудничестве с США. Она является страной, которая сражается за свою независимость и территориальную целостность.

Глава ведомства подчеркнул, что Киев уверен в своих стратегических партнерах, Его слова обсудили читатели китайского издания Хуаньцю шибао.

«Дело просто в том, что вы не так хороши, как Афганистан. Последний является кладбищем империализма, а вы, Украина — это что такое? Вы просто чужой пес, которого выкинут на улицу, как только он станет бесполезен», — отметил Говорю правду.

Пользователь Прозрачный зеленый чай согласился с утверждением Тарана. Только он подчеркнул, что в Афганистане боролись против государства-гегемониста, заплатив кровью и жертвами. Украина же идет по другому пути, прогибаясь ради чужих интересов.

«Украина, что ты о себе возомнила? Ты русский брат, а не англосакс! Император США использует тебя, чтобы ты кусала Россию, чтобы вы поглотили друг друга и взаимоуничтожились», — отметил Оазис в пустыне.

Ранее сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что НАТО ставит мир на грань большой войны. Она напомнила, что руководство Альянса фактически пошло на разрыв всех контактов с Москвой, выслав из Брюсселя российских дипломатов и заблокировав работу представительства РФ при организации.