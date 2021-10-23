Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 04:05
04:00
Общество
Жители Ялты высказались о вакцинации и жестких антиковидных мерах в Крыму
03:57
Экономика
ПФР: пенсионеры с задолженностью по алиментам могут лишиться 70% выплат
03:57
Общество
Гендиректор «Олимпийского» Юрий Гурецкий скончался после COVID-19
03:37
Общество
Кинолог Голубев дал советы работающим на удаленке владельцам собак
03:36
Общество
Гастроэнтеролог Карпенко перечислил вредные для здоровья продукты
03:34
Общество
Власти Камчатки введут дополнительные ограничения из-за COVID-19
03:32
Политика
Читатели Хуаньцю шибао высмеяли главу Минобороны Украины Тарана за речи об Афганистане
03:29
Общество
Психолог Токарева: мужчины в России подвергаются насилию с самого детства
03:06
Происшествия
Страшное ДТП с участием каршеринга произошло на площади Калинина в Петербурге
02:55
Происшествия
Лобовое столкновение машин произошло на трассе «Кола»
Все новости

Читатели Хуаньцю шибао высмеяли главу Минобороны Украины Тарана за речи об Афганистане

  /   Обновлено: 23 октября 2021 03:32
Политика
Читатели Хуаньцю шибао высмеяли главу Минобороны Украины Тарана за речи об Афганистане
Prt Scr youtube.com  /  Антикризисный медиа-центр

Пекин, 23 октября. Украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что Украину не стоит сравнивать с Афганистаном, говоря о сотрудничестве с США. Она является страной, которая сражается за свою независимость и территориальную целостность.

Глава ведомства подчеркнул, что Киев уверен в своих стратегических партнерах, Его слова обсудили читатели китайского издания Хуаньцю шибао.

«Дело просто в том, что вы не так хороши, как Афганистан. Последний является кладбищем империализма, а вы, Украина — это что такое? Вы просто чужой пес, которого выкинут на улицу, как только он станет бесполезен», — отметил Говорю правду.

Пользователь Прозрачный зеленый чай согласился с утверждением Тарана. Только он подчеркнул, что в Афганистане боролись против государства-гегемониста, заплатив кровью и жертвами. Украина же идет по другому пути, прогибаясь ради чужих интересов.

«Украина, что ты о себе возомнила? Ты русский брат, а не англосакс! Император США использует тебя, чтобы ты кусала Россию, чтобы вы поглотили друг друга и взаимоуничтожились», — отметил Оазис в пустыне.

Ранее сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что НАТО ставит мир на грань большой войны. Она напомнила, что руководство Альянса фактически пошло на разрыв всех контактов с Москвой, выслав из Брюсселя российских дипломатов и заблокировав работу представительства РФ при организации.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Читатели Хуаньцю шибао высмеяли главу Минобороны Украины Тарана за речи об Афганистане
украина минобороны украины андрей таран
Комментировать