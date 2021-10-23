Психолог Токарева: мужчины в России подвергаются насилию с самого детства

Санкт-Петербург, 23 октября. Клинический психолог Полина Токарева приняла участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной Международному дню защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины, который отмечается 22 октября.

Руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке рассказала, как отличается положение мужчин и женщин в российском обществе. Она подчеркнула, что во многих случаях именно сильная половина человечества испытывает агрессию. Все начинается в семье, где их воспитывают сильно травмированные бабушки и мамы.

«Потом они идут в детские сады, где не менее травмированные женщины воспитывают этих мальчиков, а дальше они идут в школу, где им тоже говорят, когда им можно дышать. Потом они женятся, и было бы странно, если бы у них были другие сценарии», — объяснила эксперт.

Она добавила, что термин «абьюз» (насилие — Прим.ред.) не имеет половой привязанности. При этом гендерные противостояния до сих пор являются общемировой проблемой.

«Как женщина я ни разу не ощущала гендерного неравенства и не проявляла насилия над мужчинами. Это все очень сильно раздуто и феминистками, и мужчинами, которые борются за свои права. Мы живем в мире недолюбленных в детстве мальчиков и девочек, которые, вырастая, остаются такими же», — подчеркнула психолог.

Эксперт уточнила, что на Западе детей вообще не разделяют по гендерному признаку. Они уверены, что ребенок должен самостоятельно определиться со своим полом.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Но это абсолютный бред. Ребенку нужны определенные устои. Конечно, это совершенно конспирологическая затея», — заключила спикер.

Психолог также объяснила, чем российские мужчины отличаются от западных. По ее мнению, в РФ им прививают традиционные ценности, отчасти поэтому они предпочитают не разделять расходы с женщиной на двоих.

«Я никогда не платила за себя в заведении, более того, мужчины-друзья помогали мне финансово», — сообщила Токарева в рамках пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Мужчины из России сильно отличаются от тех, что живут на востоке или западе. По мнению участницы пресс-конференции, россияне являются идеальным примером.

«Я горжусь нашими мужчинами, русский мужчина — идеальный. С одной стороны, он такой же свободолюбивый, но не такой властный, как на востоке, это уникальный продукт», — объяснила эксперт.

Токарева отметила, что нет ничего хорошего, когда женщина осваивают специальность мужчин. Каждый гендер имеет свои особенности, которые могут препятствовать в выполнении тех или иных обязанностей.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кроме того, эксперт обсудила проблему низкой самооценки среди мужского населения. Ольга считает, что она может формироваться как под влиянием определенных отношений в семье, так и при отсутствии реализации в бизнесе. В семье женщина имеет сильное влияние на состояние мужчины.

«Мы существа социальные и чувствуем друг друга на эмоциональном уровне. Мужчина видит женщину так же, как она видит сама себя. Если женщина уверена в себе, и мужчина интуитивно будет подстраивать под ее поведение», — подчеркнула Токарева.

Она заявила, что один из вариантов решения семейных конфликтов — введение брачного договора в России. Благодаря ему партнеры могут защитить себя и положительно повлиять на отношения. Она добавила, что большое количество договоренностей сводит ссоры на нет. Поэтому брачное соглашение — это один из способов нести ответственность на бумаге.