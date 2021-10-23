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Лобовое столкновение машин произошло на трассе «Кола»
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Лобовое столкновение машин произошло на трассе «Кола»
Происшествия
Лобовое столкновение машин произошло на трассе «Кола»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Мурманск, 23 октября. Авария в результате лобового столкновения автомобилей произошла на трассе «Кола». Происшествие случилось 22 октября.

Сотрудники спасательных служб получили сообщение об инциденте в 18:17. Инцидент произошел на 1405 километре трассы. Спасатели провели осмотр места инцидента и оградили его. Им также пришлось собирать информацию и обеспечивать безопасность и отключать аккумуляторные батареи автомобилей. Соответствующей информацией поделился пресс-центр спасательной службы.

Смертельная авария недавно произошла на территории Новосибирска. Пассажирка каршеринга скончалась в результате происшествия. Трагедия произошла 16 октября. По информации сотрудников правоохранительных органов, молодой человек, находившийся за рулем Volkswagen Polo, ехал по улице Приморья. Около 26-го дома он столкнулся с машиной Honda, в которой был лишь 35-летний мужчина.

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