Американские военные заявили о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды» в Сирии

Дамаск, 23 октября. Одного из главарей международной террористической сети «Аль-Каида»1 (террористическая организация, запрещенная в России) уничтожили американские военные во время авиаудара на территории северо-запада Сирии.

Убитым главарем боевиков является Абдула Хамид аль-Матара. Информация о пострадавших мирных сирийцев отсутствует. ВС США нанесли авиаудар беспилотником MQ-9. Соответствующей информацией поделилось Центральное командование ВС США.

Власти Сирии недавно обещали отомстить за израильские авиаудары по стране. ВВС Израиля совершили атаку на аэродром Тьяс, который находится в провинции Сирии Хомс. Целью удара с воздуха был командный пункт, который контролируют формирования Ирана.

1 Организация запрещена на территории РФ.