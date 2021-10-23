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Юрист Соловьев напомнил о необходимости заплатить транспортный налог в ноябре
Общество
Юрист Соловьев напомнил о необходимости заплатить транспортный налог в ноябре
pixabay.com  /  mohamed_hassan

Москва, 23 октября. Заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил владельцам автомобилей о необходимости заплатить транспортный налог в ноябре.

По словам специалиста, все собранные благодаря этому имущественному налогу средства остаются в регионе и тратятся на его неотложные нужды. Налоговая инспекция уже подготовила расчет платежа, гражданину осталось только перечислить деньги, отметил Соловьев.

«Его задача просто перечислить в бюджет указанную сумму, причём по закону это нужно сделать до 1 декабря 2021 года», — сообщил агентству «Прайм» юрист.

Затянувшим с оплатой россиянам начислят пени, предупредил Соловьев. Если долг будет большой, его возмещением займутся судебные приставы.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил заморозить переоценку кадастровой стоимости недвижимости в российских субъектах. Внесение корректировок в существующую кадастровую стоимость жилищных объектов приведет к увеличению налогов, которые жители страны платят за владение недвижимой собственностью, отметил политик.

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