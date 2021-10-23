Китай заявил о готовности нарастить импорт российского газа и угля

Пекин, 23 октября. Китай на фоне энергетического кризиса заявил о готовности увеличить импорт угля и газа из России.

Китайская экономика бурно выходит из пандемического кризиса, однако есть определенные диспропорции. Об этом заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

«А впереди, по тем прогнозам, которые мы видим в открытой печати, холодная зима, поэтому особо холодные регионы Китая, тот же северо-восток, который ближе к нам, вполне может столкнуться с определенным дефицитом», — отметил дипломат.

Поэтому Пекин обращается к Москве с просьбой рассмотреть возможность увеличения поставок. Также Китай готов приобрести столько природного российского газа, сколько РФ готова поставить. Однако у российских компаний есть проблемы с транспортными возможностями и оборудованием погранпереходов.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что проблемы в энергетическом сегменте, существующие на крупнейших мировых рынках, демонстрирует системный кризис. Президент добавил, что современная капиталистическая модель изжила себя. Он привел конкретный пример ее неспособности справиться с проблемой.