Жителям Иркутской области выплатят компенсацию за ущерб от наводнения 2019 года

Иркутск, 23 октября. Правительство России выделит порядка 79 миллионов рублей Минстрою, который обеспечит выплаты жителям Иркутской области, пострадавшим в результате наводнений в 2019 году, сообщается на официальном портале правовой информации.

Будут оказаны меры по финансовой и социальной поддержке граждан. На выплаты могут рассчитывать люди, чье жилье было утрачено в результате катаклизма.

«... 78 784,5 тысячи рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду предоставление выплат таким гражданам на приобретение или строительство ими жилых помещений общей площадью 1747 квадратных метров», — уточняется в сообщении.

Заключить соглашение о межбюджетном трансфере Минстрой должен в период 30 дней. Ведомство также ответственно за контроль эффективного использования бюджетных ассигнований.

Правительство ранее выделило порядка 18,5 миллиона рублей семьям пострадавших в результате недавней трагедии в Перми. Произошедшая в госуниверситете стрельба лишила жизни шести человек, пострадали еще 28.