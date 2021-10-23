Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 02:37
02:29
Общество
Юрист Соловьев напомнил о необходимости заплатить транспортный налог в ноябре
02:28
Экономика
Китай заявил о готовности нарастить импорт российского газа и угля
02:25
Происшествия
Жителям Иркутской области выплатят компенсацию за ущерб от наводнения 2019 года
02:21
Общество
Врач Акинфеев предупредил о тяжести протекания болезни при микст-инфекции
02:17
Происшествия
Пять человек пострадали в страшном ДТП с участием девяти машин в Саратове
02:15
Происшествия
«Ленсвет» устраняет 60 обрывов на сетях в Петербурге после шквалистого ветра
02:15
Политика
Девушка Саакашвили сообщила о тяжелом состоянии политика
02:05
Политика
Депутат ГД Бальбек назвал советника Зеленского Арестовича «пафосным дилетантом»
02:00
Шоу-бизнес
Блогер Пучков объяснил, почему зрители никогда не устанут от сериалов в духе «Сопрано»
01:58
Политика
Читатели Haber7 согласились с утверждением Путина об Эрдогане
Все новости

Жителям Иркутской области выплатят компенсацию за ущерб от наводнения 2019 года

  /   Обновлено: 23 октября 2021 02:25
Происшествия
Жителям Иркутской области выплатят компенсацию за ущерб от наводнения 2019 года
38.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС России по Иркутской области

Иркутск, 23 октября. Правительство России выделит порядка 79 миллионов рублей Минстрою, который обеспечит выплаты жителям Иркутской области, пострадавшим в результате наводнений в 2019 году, сообщается на официальном портале правовой информации.

Будут оказаны меры по финансовой и социальной поддержке граждан. На выплаты могут рассчитывать люди, чье жилье было утрачено в результате катаклизма.

«... 78 784,5 тысячи рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду предоставление выплат таким гражданам на приобретение или строительство ими жилых помещений общей площадью 1747 квадратных метров», — уточняется в сообщении.

Заключить соглашение о межбюджетном трансфере Минстрой должен в период 30 дней. Ведомство также ответственно за контроль эффективного использования бюджетных ассигнований.

Правительство ранее выделило порядка 18,5 миллиона рублей семьям пострадавших в результате недавней трагедии в Перми. Произошедшая в госуниверситете стрельба лишила жизни шести человек, пострадали еще 28.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жителям Иркутской области выплатят компенсацию за ущерб от наводнения 2019 года
иркутск наводнение компенсация
Комментировать